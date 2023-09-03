Çanakkale'de boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre H.K, Bozcaada'da yaşayan ve 4 yıl önce boşandığı eşi E.G'nin iş yerine gelerek bıçakla saldırdı.

Kalçasından ve bacağından yaralanan E.G, buradaki diğer çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı E.G. ise Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezindeki tedavisinin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçakla saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtta H.K'nin eski eşine saldırısı ve E.G'nin yaralandıktan sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.