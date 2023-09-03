ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu Lapseki'de muhtarlarla bir araya geldi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Lapseki'de düzenlenen "Yerel ve Yerinden Yönetimler İş Birliği Toplantısı"nda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Lapseki'de düzenlenen "Yerel ve Yerinden Yönetimler İş Birliği Toplantısı"nda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Lapseki Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıya Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Engin Gür, İl Genel Meclisi üyesi Halil Özer ve İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan katıldı.

Üniversite ve yerel yönetim iş birliğine dair yapılacak proje konularının ele alındığı toplantıda muhtarların görev yaptıkları bölgelerdeki ihtiyaçlara yönelik talepler doğrultusunda kadın istihdamı, iyi tarım uygulamaları, katma değeri yüksek ürün üretimi, dijital pazarlama ve turizm gibi konular görüşüldü.

Belirlenecek konu başlıklarına dair hazırlanacak AB projeleri, Erasmus + projeleri ve bu kapsamda yararlanılacak fonların da anlatıldığı toplantı sonunda Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı tarafından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’na katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.