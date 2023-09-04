Lapseki Belediyesi'nden sünnet şöleni

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen "Geleneksel 7. Toplu Sünnet Şöleni"nde 15 çocuk sünnet edildi.

Lapseki Belediyesine müracaat eden ailelerin çocukları, Lapseki Devlet Hastanesi'nde sünnet ettirildikten sonra Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri'nde eğlence düzenlendi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile eşi Hacer Yılmaz ve sponsor firmalar, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Eyüp Yılmaz, sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, salgın dönemi hariç bu etkinliği her yıl yaptıklarını dile getirdi.

Belediyeye müracaat eden ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Çocukların sünnet ettirilmesinden giydirilmesine, mevlidinden eğlencesine kadar her şeyi belediye olarak yapıyoruz. Çocuklarımızın hiçbir şeye özenci kalmaması için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlarımız var, onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu yıl 14 ailenin 15 çocuğunu sünnet ettirdik. Lapseki Devlet Hastanesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sünnet şölenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevin, aileler ve davetliler katıldı.