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        Gelibolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:22
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        Gelibolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden, M.M.K. idaresindeki 34 CHH 791 plakalı otomobil, Koruköy Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpıp ters döndü.

        Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Hafif yaralanan M.M.K, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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