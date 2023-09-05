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        Çanakkale'de orman yangınından etkilenen alanlarda kara avcılığı yasaklandı

        Çanakkale'de çıkan orman yangınlarında etkilenen ormanlarda, kara avcılığının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:05
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        Çanakkale'de orman yangınından etkilenen alanlarda kara avcılığı yasaklandı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte çıkan orman yangınlarında etkilenen alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığınca kara avcılığının durdurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale merkez ve Lapseki genel avlağı ile Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlağında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatının korunması kapsamında orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir almak amacıyla 5 Eylül itibarıyla Çanakkale’de 2023-2024 av sezonu süresince kara avcılığına yasaklama getirildi." ifadesi kullanıldı.

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