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        Biga Meslek Yüksekokulu ile Biga TSO staj ve istihdam konularında işbirliği yapacak

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında, öğrencilerin staj ve istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:15
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        Biga Meslek Yüksekokulu ile Biga TSO staj ve istihdam konularında işbirliği yapacak
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        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga Meslek Yüksekokulunda görüş alışverişinde bulunarak protokolü imzaladı.

        Rektör Erenoğlu, imza törenindeki konuşmasında, Biga'nın sanayileşmiş bir ilçe olduğunu ifade ederek, imzalanan işbirliğinin öncelikle nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından önemli bulduğunu söyledi.

        Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü de bu protokolün, Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencilerinin staj ve istihdamının çözümüne yönelik bir proje olduğunu ifade etti.

        Bu protokol sayesinde Biga Meslek Yüksekokulundan geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerin de istihdamda pozitif ayrımcılıktan faydalanabileceğini aktaran Bilgücü, bunun ciddi bir kazanım olacağını dile getirdi.

        Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan da oda bünyesinde oluşturdukları birime başvuran mezun öğrenciler hangi ilde yaşıyorlarsa onlara iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

        Törene, ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, öğretim görevlileri, Biga TSO üyeleri ve meslek odası başkanları katıldı.

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