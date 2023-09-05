Çanakkale'de sağanak nedeniyle taşan dere sürücülere zorlu anlar yaşadı

Öğle saatlerinde kentin kuzey bölümünde etkili olan sağanak Ezine'nin Geyikli beldesinde büyük su birikintileri oluşturdu.

Tavaklı köyü ile Geyikli İskelesi arasında kalan Elik Kuyu deresinin de taşmasıyla Ayvacık ilçesi ile belde merkezine ulaşımın sağlandığı yol ayrımında sürücüler araç kullanmakta zorlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kullanıma açıldı.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Oruçoğlu, şu an için sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını, gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.