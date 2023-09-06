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        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi

        İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:38
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        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi
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        Eceabat'taki bir restorandaki etkinliğe Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, İlçe Emniyet Amir Vekili Mümin Öksüz, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve daire amirleri katıldı.

        Çiftçiler, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, iki yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü Eceabat Kaymakamlığı görevinin sonlandığını, bundan sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

        Eceabat'ın tarihteki önemini uzun uzun anlatmayacağını dile getiren Çiftçiler, "Buradaki her bir neferinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün komuta kademesinin, canıyla vatanı nasıl savunduğuna yakinen şahit olduk. Hiçbirimizin omuzundaki yük Seyit Onbaşı'ndan daha fazla değil. Hiçbir şeye şikayet etmeden Bigalı Mehmet Çavuş gibi kürekle düşmana direnen neslin çocuklarıyız. O yüzden ülkemizin her yerindeki görev bizim için kutsaldır." diye konuştu.

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