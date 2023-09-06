Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş, sel baskınının yaşandığı Geyikli'de incelemelerde bulundu

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş, sel baskınının yaşandığı Geyikli'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, inceleme ziyaretinde Vali Aktaş'a Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu eşlik etti.

        Vali Aktaş, aşırı yağışlar sonucu sel felaketinin meydana geldiği Geyikli beldesi, yeni iskele ve Odunluk İskelesi arasında incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, gerekli tespitler yapılarak, mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getireceğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alın...
        Çanakkale'de telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alın...
        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi
        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi
        Çanakkale Boğazı'nda kadın cesedi bulundu
        Çanakkale Boğazı'nda kadın cesedi bulundu
        Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
        Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
        Çanakkale'de kuvvetli yağış; dere taştı, yol kapandı
        Çanakkale'de kuvvetli yağış; dere taştı, yol kapandı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle taşan dere sürücülere zorlu anlar yaşadı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle taşan dere sürücülere zorlu anlar yaşadı