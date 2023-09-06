Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespiti sürüyor Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde dün etkili olan şiddetli yağışın zarar yol açtığı tarım arazileri ve diğer bölgelerde hasarın tespiti için çalışma yürütülüyor.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle Geyikli beldesi başta olmak üzere Mahmudiye, Pınarbaşı, Kemallı, Bozalan ve Yahyaçavuş köylerinde sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.

Bölgede devletin tüm ilgili kurumlarının gerekli çalışmaları başlattığını belirten Gider, ilk aşamada 50 üreticinin zarar gördüğünü, 1150 dekar tarım arazisinde hasar tespit edildiği bilgisini verdi.

Yıldırım isabet etmesi nedeniyle 13 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktaran Gider, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin gördüğü zararla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Sel felaketinde Pınarbaşı ve Mahmudiye arasındaki yolun kapanması nedeniyle, Kemallı ve Bozalan köylerinde de mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili AFAD ilk müdahaleleri gerçekleştirmiştir. Bölgede altyapı ve konutlarda meydana gelen hasarlarla ilgili olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi çalışmalarını sürdürmekte olup, görülen zararla ilgili olarak devletimiz, vatandaşının yanında olarak üzerine düşeni yapacaktır."