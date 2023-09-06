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        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:35
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        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Feribotla 2 Eylül'de Bozcaada'ya giden Halil Karabıyık, çocuklarıyla yaşayan 4 yıl önce boşandığı eşi E.G'yi, çalıştığı iş yerinde bıçakla yaraladı.

        Polis ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği Ezine Adliyesi'nde savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Karabıyık tutuklandı.

        Kalçasından ve karnından aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan E.G. ise tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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