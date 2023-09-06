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        Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı yazlıkların olduğu bölgede belediye ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:00
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        Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor
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        Geyikli sahilinde yer alan Elik Kuyu Deresi'nin aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu, yazlıkların yer aldığı sokaklarda biriken sular vidanjörlerle çekilerek, sahil hattında açılan kanallara boşaltılıyor.

        Geyikli Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına, çevre belediyeler de destek veriyor. Bazı vatandaşlar da evlerinin çevresinde biriken çamurları tahliye etmeye çalışıyor. Su baskını nedeniyle tahrip olan köy yolları da belediye ekiplerince onarılıyor.

        Öte yandan sağanak nedeniyle zeytinlik alanlarda hasar meydana geldi. Zeytin ağaçlarının yer aldığı bazı tarlaları su bastığı görüldü.

        - "Geyikli'de 4 bin zeytinlik sular altında kaldı"

        Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, şiddetli yağıştan etkilenen bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Oruçoğlu, AA muhabirine, beldede en son 15 yıl önce çok şiddetli yağış olduğunu hatırlattı.

        Dünkü yağışları ilk etapta normal bir yağış olarak düşündüklerini dile getiren Oruçoğlu, ancak beldenin sahil kısmından su baskını şikayetlerinin gelmesi üzerine vatandaşların bulunduğu noktalardan tahliye çalışmalarına başladıklarını aktardı.

        Bazı kişileri bölgeden çıkardıklarını belirten Oruçoğlu, "Kemallı'dan Geyikli'ye girişteki dere dolmuş, kapanmıştı. Asfaltaki su akşam üstü sahile vurmaya başladı. Sahilimiz artık su altında kalıyordu. Yolları yardıktan sonra 4-5 noktadan suyu tahliye için denize verdik. Şükür can kaybımız yok." dedi.

        Şiddetli yağış nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini aktaran Oruçoğlu, "Bugün itibarıyla suyun debisi düştü. Çevre temizliği ve su basan evlerden vidanjörle su çekimi yapılıyor. Vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sayın Valimiz bir açıklama yaptı, zarar gören evlere 15 bin lira nakdi yardım yarından itibaren hesaplarına geçmeye başlayacak. Bu da ilk etapta bir can suyu olur. " diye konuştu.

        Oruçoğlu, Geyikli'de 4 bin zeytinliğin sular altında kaldığını, zeytinliklerden gelen suların da sahil kısmındaki yazlıklara vurduğunu, toplamda 7-8 bin dönüm alanın selden etkilendiğini ifade etti.

        Elik Kuyu Deresi'nin içinde biraz sazlık bulunduğunu ve tıkanık olmadığını dile getiren Oruçoğlu, derenin kapasitesinin üzerinde görülen yağış nedeniyle bu olumsuzluğun yaşandığını sözlerine ekledi.

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