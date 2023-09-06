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        Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 51 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:48 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:48
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        Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Behram köyündeki İnşaatlar mevkii ile Korubaşı Yeşil Liman bölgesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 taksideki 18'i erkek, 14'ü kadın, 19’u da çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

        Olaya ilişkin göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.

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