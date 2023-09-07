Çanakkale yangını sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor

Çanakkale'de 4 bin 80 hektarlık alanın etkilendiği yangın sonrası ilk olarak Tarım İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Kumkaleli çiftçilerden oluşan gönüllüler tarafından saman ve yem yardımı bölgeye ulaştırılırken, geçen süreçte birçok kamu kurumu ve belediyeler tarafından yardımlar ulaştırılmaya devam etti.

Hayvanları yangında telef olan üreticiler için de Burhaniye'den gelen 20 küçükbaş hayvan, Yağcılar köyündeki üreticilere teslim edildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, bölgede yaraların sarılması için devletin gerekeni yapacağını belirtti.

Arka arkaya gelen yangınlar ve sonrasında yaşanan sel ile Çanakkale açısından zor bir yaz olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz doğayı parayla yerine koyamıyoruz. Bunun için zamana ve tüm halkımızın ortak özverisine ihtiyacımız var. Ancak oluşan diğer maddi hasarlar için devletimiz de halkımız da üzerine düşeni yapıyor. Yangından sonraki ilk günlerde, Çanakkale ruhu dediğimiz dayanışma örneği ile gönüllülerin yardımları bölge halkına ulaştı. Bir yandan ilgili kurumlarımız hasar tespit çalışmalarını yaparken, bir yandan da acil ihtiyaçların giderilmesi üzerinde çalışmalar sürüyor."