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        Çanakkale'de şap ve koyun, keçi vebasına yönelik eğitim ile tatbikat gerçekleştirildi

        Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, şap ve koyun, keçi vebasına yönelik eğitim düzenlenerek saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:11
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        Çanakkale'de şap ve koyun, keçi vebasına yönelik eğitim ile tatbikat gerçekleştirildi
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Ticaret Borsası toplantı salonunda "Salgın Yönetimi Eğitimi" verdi.

        Eğitime Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından veteriner hekimler Adil Adıgüzel, Murat Bahadır Akarçay, Kazım Erdoğan, Barış Basat, Adem Taşçı, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli Dr. Sabri Hacıoğlu, Şap Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. İbrahim Hancı, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, ilçe müdürleri, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

        Karadağ, toplantıda yaptığı konuşmada, şap ve koyun, keçi vebasının hem hayvan sağlığını hem de hayvanın verimini olumsuz etkileyen, çok ağır ekonomik kayıplara sebep olan önemli hastalıklar olduğunu ifade etti.

        Bu nedenle hastalık çıkmadan önce önlem alınmasının önemini vurgulayan Karadağ, hastalık çıktığı zaman ise en hızlı ve doğru şekilde müdahale edilerek yayılmasının önlenmesi gerektiğine işaret etti.

        Bu eğitimler ile salgın hastalık mücadelesinde görev alan veteriner hekimler ile yardımcı sağlık personellerinin teorik ve pratik bilgi ve tecrübelerinin artırıldığını belirten Karadağ, görevlilerden, bu tür vakalarda en hızlı şekilde gerekli tedbirleri almalarını istediklerini kaydetti.

        Toplantının ardından Işıklar köyünde saha tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında görevli veteriner hekimler, Çanakkale'de koyun, keçi vebası salgınında görevli personele; tüm işletmelere, ekipmanlara ve diğer materyallere erişim sağlayacak usul ve esaslar, şap virüsünün tespit edilmesi halinde bölgede alınacak önlemler, çevresel koruma tedbirleri, şap hastalığına ilişkin farkındalık ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ulusal önlemler hakkında bilgi verdi.

        Bu kapsamda ayrıca masa başı teorik çalışmalar, soru alıştırmaları, senaryo, uygulamalı saha çalışmaları, hastalığın hızlı bildirimi, marazi madde toplama, biyogüvenlik ve etkin mücadeleye yönelik konularda uygulamalar gerçekleştirildi.

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