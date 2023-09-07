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        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:16
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        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

        "TCSG-28" botuyla operasyon düzenleyen ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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