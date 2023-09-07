Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 07.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:16
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
"TCSG-28" botuyla operasyon düzenleyen ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.