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        Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Adalar seferlerinde tarife değişikliği

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 10 Eylül itibarıyla Narlı-Adalar, 11 Eylül'den itibaren de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki sefer saatlerinin değişeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:31
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        Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Adalar seferlerinde tarife değişikliği
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        GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Narlı-Adalar ile Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 10-11 Eylül'de uygulamaya konulacak sefer saati değişikliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye, "https://www.gdu.com.tr/gduonline/sefer" sayfasından veya mobil uygulamadaki "sefer saatleri" bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.

        Öte yandan, yaz sezonunda Bozcaada'dan dönüşlerde uygulanmakta olan rezervasyon sisteminin 12 Eylül Salı günü sona ereceği, bu tarihten itibaren Bozcaada'dan feribota binişlerin sıra usulüyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

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