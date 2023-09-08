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        AK Parti Milletvekili Gider, su baskınından etkilenen Geyikli'yi ziyaret etti

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Ezine'nin Geyikli beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:16
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        AK Parti Milletvekili Gider, su baskınından etkilenen Geyikli'yi ziyaret etti
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile su baskınlarında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Geyikli çevresindeki köyleri de ziyaret eden Gider, kahvehanelerde bir araya geldiği vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Milletvekili Ayhan Gider, Geyikli Cumhuriyet Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, su baskınından 7 köyün etkilendiğini, can kaybının yaşanmadığını, tarım arazileri ve konutlarda hasar olduğunu söyledi.

        İlgili kurumların hasar tespitine devam ettiğini aktaran Gider, "En kısa sürede, zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını telafi etme yoluna gireceğiz. Burada asıl olan sigorta yaptırılması, bunu her afetten sonra söylüyoruz." dedi.

        Gider, "Konteyner Mahallesi" olarak bilinen alanda, kalıcı konut yapılması için gerekli çalışmaların başlayacağını duyurdu.

        Küresel ısınmanın etkilerinin yangınlar ve seller ile görüldüğünü dile getiren Gider, "Can kaybının olmaması çok büyük teselli kaynağımız ama selin, yangının şakası yok, doğal afetlerin şakası yok. Bizimle aynı günlerde yangın ve seller Yunanistan'da da yaşandı. Biz bir bölgeyiz ve bu küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin zararlarını bu şekilde görüyoruz. İnşallah bunlar çevreye daha duyarlı bir hayat sergilememiz için bir vesile olur ve bir daha bu tür felaketlerle karşılaşmayız." diye konuştu.

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