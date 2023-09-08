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        Yenice'de 19. Issız Cuma Hayrı etkinliği yapıldı

        ​​​​​​​Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kale Grubu tarafından 19. kez Issız Cuma Hayrı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:33 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:34
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        Yenice'de 19. Issız Cuma Hayrı etkinliği yapıldı
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        Seyvan ile Çakıroba köyleri arasındaki tarihi Issız Cuma Camisi'nde düzenlenen hayırda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu.

        Issız Cuma Hayrı'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, eski bakanlardan Faruk Nazif Özak ve Mehmet Cahit Turhan, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Yenice Müftüsü Metin Güvenir ve vatandaşlar katıldı.

        Cuma namazının ardından hayra katılanlara yemek ikram edildi.

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