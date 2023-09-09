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        Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında bugünden itibaren 9 gün boyunca 40'tan fazla noktada konser, sergi, tiyatro, bale gibi başlıklar altında 500'e yakın etkinliğin yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:07
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        Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla planlanan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde, etkinlikler öncesi Anadolu Hamidiye Tabyası'nda basın toplantısı düzenlendi.

        Bakan Yardımcısı Mumcu, burada yaptığı konuşmada, 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayan, Trabzon ve Erzurum'da devam eden festivallerin 9-17 Eylül'deki etkinlikleri için Çanakkale durağında bir araya geldiklerini söyledi.

        Festivalleri planlarken, şehirlerin marka değerlerini gözeterek yola çıktıklarını anlatan Mumcu, Troya Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 2'ncisinin düzenlendiğini hatırlattı.

        Bundan sonraki süreçte de festivallerin, şehirlerde her yıl belirlenen tarihlerde yapılmaya devam edeceğini belirten Mumcu, şöyle devam etti:

        "Biz bu planlamayı yaparken şehirlerimizde esnaflarımızın ve konaklama yerlerinin verilerini de alıyoruz. Sezonun boş olduğu döneme denk getirmeye çalışıyoruz. Kentteki hareketliliği artırmak için festivallerimiz yoğun bir etkinlik takvimi içinde devam ediyor. Çanakkale'de festival 9 gün boyunca konserler, sergi, tiyatro, bale gibi birçok etkinlikle devam edecek. Çocuklarımıza yönelik de etkinliklerimiz var. Geçen seneki festivalde olduğu gibi bu yıl da gastronomi bölümü yer alacak. 40'tan fazla noktada 500'e yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

        Bunu gururla söylüyorum; hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına Kültür Yolu Festivallerinin çok büyük etkisi olacak. Aslına bakarsanız süresi ve çeşitliliği kapsamında dünyanın en geniş festivali olarak şu an göz önünde. Bunu uluslararası mecralara taşıyabilmek için de çaba içindeyiz. Uluslararası katılım olsun istiyoruz. Festivallerimizin, yıllar içindeki başarısını katlayarak ülkemizin önemli bir değeri haline geleceğine inanıyoruz."

        Şehir sayısının geçen yıl daha az olduğunu, bu sene 11 kentte planladıklarını kaydeden Mumcu, her yıl bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bu festivallere çevre illerden de katılım sağlandığını ifade eden Mumcu, "Şehirleri belirlerken bölgenin illeri üzerinden gittik. Sadece Çanakkale'den değil, çevre illerden ve bölgelerden de misafirler gelecek. Çünkü konserlerimiz ve etkinliklerimiz ücretsiz." dedi.

        - "Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi"

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale için çok önemli bir haftanın başladığını belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen yıl ilki düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ni Çanakkalelilerin çok sevmesinden hareketle "Seneye de yapalım." dediğini aktaran Kaşdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'ni başlatıyor. Çok mutluyuz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Kültür ve sanatın her türlü dalı Çanakkale'de halkla buluşuyor. Gençler, kadınlar, yaşlılar Troya Kültür Yolu Festivali'nde kendini ifade etme, mutlu olma, neşeli günler geçirme imkanına sahip oluyorlar." diye konuştu.

        Kaşdemir, etkinliklerin bugün başlayacağını, akşam kortej düzenleneceğini, sanatçı Ferhat Göçer'in konser vereceğini anlattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının restore ettirdiği Anadolu Hamidiye Tabyası'nda bütün Çanakkale'nin buluşacağını kaydeden Kaşdemir, "Burası harika bir etkinlik alanı oldu. Hem tarihi dokusuyla hem imkanlarıyla hem geniş alanıyla burası tam bir festival alanı, buluşma alanı, bayramlarımızı kutladığımız, yaşlılarımızın zaman geçirdiği bir yer haline geldi. Bütün Çanakkale halkını bu festivale davet ediyorum. Herkes bu festivalde çok güzel zamanlar geçirebilir, 9 gün boyunca kültür ve sanatın bütün etkinliklerini burada görebilir." ifadelerini kullandı.

        Basın toplantısına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ile diğer ilgililer katıldı.

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