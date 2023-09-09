Çan'da Hacı Fatma Bodur Hayrı yapıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Grubunun kurucusu merhum İbrahim Bodur'un annesi Hacı Fatma Bodur anısına vefatının 41. yılında hayır yapıldı.
Seramik Mahallesi'ndeki Hacı Fatma Bodur Camisi'nde öğlen düzenlenen hayırda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.
Merhum İbrahim Bodur'un kızı Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Çan Kaymakamlığına vekalet eden Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, siyasi partilerin temsilcileri, Çan'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Kale Grubunun üst düzey yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte, öğle namazının ardından 4 bin kişiye hayır yemeği verildi.