Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da Hacı Fatma Bodur Hayrı yapıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Grubunun kurucusu merhum İbrahim Bodur'un annesi Hacı Fatma Bodur anısına vefatının 41. yılında hayır yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'da Hacı Fatma Bodur Hayrı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seramik Mahallesi'ndeki Hacı Fatma Bodur Camisi'nde öğlen düzenlenen hayırda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

        Merhum İbrahim Bodur'un kızı Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Çan Kaymakamlığına vekalet eden Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, siyasi partilerin temsilcileri, Çan'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Kale Grubunun üst düzey yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, öğle namazının ardından 4 bin kişiye hayır yemeği verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Mumcu: Kültür Yolları Festivalleri´nin tanıtıma çok büyük...
        Bakan Yardımcısı Mumcu: Kültür Yolları Festivalleri´nin tanıtıma çok büyük...
        Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor
        Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor
        Çanakkale'de orman yangınında zarar gören üreticilere destekler devam ediyo...
        Çanakkale'de orman yangınında zarar gören üreticilere destekler devam ediyo...
        Yenice'de 19. Issız Cuma Hayrı etkinliği yapıldı
        Yenice'de 19. Issız Cuma Hayrı etkinliği yapıldı
        Gökçeada Çalıştayı'nda işbirliği projeleri ele alındı
        Gökçeada Çalıştayı'nda işbirliği projeleri ele alındı
        AK Parti Milletvekili Gider, su baskınından etkilenen Geyikli'yi ziyaret et...
        AK Parti Milletvekili Gider, su baskınından etkilenen Geyikli'yi ziyaret et...