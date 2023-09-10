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        Troya Kültür Yolu Festivali'nde Ferhat Göçer konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı olan Troya Kültür Yolu Festivali'nde Ferhat Göçer konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:51
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        Troya Kültür Yolu Festivali'nde Ferhat Göçer konser verdi
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        Troya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen açık hava konserinde sahnede Ferhat Göçer yer aldı. Binlerce Çanakkaleli, Ferhat Göçer'in şarkılarıyla eğlendi.

        Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, bu yılki toplantısını ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde gerçekleştirdi.

        Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale'de gerçekleşen toplantıda, kültür, sanat ve eğitim konularında karşılıklı işbirliği olanakları değerlendirildi.

        Festivalde ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından sanat alanlarındaki fakültelerden farklı disiplinlerde birer eserin yer aldığı "Sentez İzler" adlı karma sergi de açıldı. Toplam 50 eserin yer aldığı sergi, hem fiziki hem dijital olarak Çanakkalelilerle buluştu.

        - Atatürk'ün sonsuzluk yolculuğu sergisi duygulandırdı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen tören ve bu törende Türk milletinin birleşmiş duygularıyla dolup taşan anların kaydedildiği fotoğraflardan oluşan "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu" sergisi, Anadolu Hamidiye Tabyası 8. Bonet'te ziyarete açıldı.

        Sergide yer alan fotoğraflar, Milli Kütüphane'nin zengin arşivinde özenle korunan özel bir albümün içinden seçildi. Her bir fotoğraf, o günün atmosferini, duygusunu ve halkın bağlılığını yansıtan bir pencere sunarken, sergiyi ziyaret edenler tarihin önemli anlarına tanıklık ediyor.

        Türk resim sanatının önemli isimlerinden Devrim Erbil'in "Devrim Erbil'in Renkleri" sergisi Çanakkale Evi'nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu özgün ve etkileyici eserlerinden örneklerin yer aldığı seçki, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle sanatın büyülü dünyasını bir araya getiriyor.

        Öte yandan festival kapsamında Gelibolu Mevlevihanesi'nde Sema Mukabelesi gerçekleştirildi. Sema Mukabelesi'nde Postnişin Mehmet Çıtlak tarafından Mesnevi dersi verildi ve ardından Sema gösterisi yapıldı. ​​​​​​​

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