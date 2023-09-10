GÜNCELLEME - Gelibolu'da zirai alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde zirai alanda çıkan ve askeri bölgedeki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Orman İşletme Şefliği Kavakköy beldesinin Ortaköy mevkisindeki makilik alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine, Çanakkale'den 3 helikopter ve Edremit'te konuşlu 2 su atar uçak ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki bozuk orman alanına da sıçradı.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.