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        Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen "Troya Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:46
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        Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
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        Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde konserler, sergiler ve çeşitli sanat gösterileri gerçekleştirildi.

        Festivalin en önemli duraklarından Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri, etkinliklerin ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Müzeyi ziyaret edenleri, festival kapsamında hazırlanan "Troya Giysi Tasarım Sergisi" karşıladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Berfin Zeynep Çağan, Deniz Engin, Kağan Sağdıç ve Yasemin Kumbasar'ın, Doç. Dr. Berna İleri'nin danışmanlığında hazırladığı sergi ve Dr. Devrim Dinç'in "Süreç" belgeseli, Troya Müzesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluştu.

        Müzenin sergi salonunda "Bir Rüyadan Fragmanlar" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Troya Ören Yeri'nde ise "Ben Blegen! Troya’yı Kazmaktan Geliyorum" fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu. Blegen Evi'ndeki sergi, 1932 yılında başlayan Carl Blegen kazılarının 7 sezonluk dönemine retrospektif bir bakış getirmeyi hedefliyor.

        Türk resim sanatının önemli isimlerinden Devrim Erbil'in "Devrim Erbil’in Renkleri" sergisi de Çanakkale Evi'nde açıldı. Sergide sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu özgün ve etkileyici eserlerinden örnekler yer alıyor. Festival için özel olarak oluşturulan seçki, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle sanatın büyülü dünyasını bir araya getiriyor.

        - Anadolu Ateşi gösteri sundu

        Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Grubu gösteri sundu.

        Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi'nin halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunduğu gösteri Çanakkaleliler tarafından beğeniyle izlendi.

        - Festivalde çocuklar da unutulmadı

        Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluştu. Geleneksel kaşık kukla, bayrak taç yapımı etkinlikleriyle eğlenceli zaman geçiren çocuklar, "Z Takımı Müzikali", "Ormanlar Kralı Aslan" isimli çocuk oyunları ile keyifli anlar yaşadı.

        Öte yandan Varol Yaşaroğlu ile "Kral Şakir" kitap imza etkinliğine de katılım yoğun oldu.

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