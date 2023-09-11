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        Çanakkale Valisi Aktaş, Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:51
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        Çanakkale Valisi Aktaş, Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu
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        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ın da hazır bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş'a, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlayda Bulut bilgi verdi.

        Yürütülen çalışmalar ve göçle mücadele konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

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