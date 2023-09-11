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        Lapseki'de ilk ders zili çaldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:48
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        Lapseki'de ilk ders zili çaldı
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        Lapseki'de anaokullarında 285, ilkokullarda 1450, ortaokullarda 1300, liselerde 760 olmak üzere toplam 3 bin 795 öğrenci eğitime başladı.

        Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, ziyaret ettikleri okullarda 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

        Kaymakam Öztürk, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

        Belediye Başkanı Yılmaz da okul dışında bekleyen velilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

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