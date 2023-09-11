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        Çanakkale'de İlköğretim Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'de İlköğretim Haftası'nın başlaması dolayısıyla Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:02
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        Çanakkale'de İlköğretim Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi
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        Çanakkale'de 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının ilk ders zili, 8 bin 435 okul öncesi, 49 bin 55 ilkokul, 26 bin 54 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 83 bin 544 öğrenci için çaldı.

        İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, öğretmenler ve öğrencilerin katımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde başlayan yürüyüş, Çanakkale Valiliği önünde sona erdi.

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