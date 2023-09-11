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        Yeni eğitim öğretim yılında Başkan Özacar'dan Milli Eğitime ziyaret

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Mili Eğitim Müdür Vekili Cumhur Kapusuz'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:48
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        Yeni eğitim öğretim yılında Başkan Özacar'dan Milli Eğitime ziyaret
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        Başkan Özacar, ziyaretinde Kapusuz'a 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kapusuz da belediye ekiplerince okullar açılmadan önce yapılan bakım ve bahçe temizliği çalışmalarından dolayı Özacar'a teşekkür etti.

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