Çanakkale'de balıkçılık ve su ürünleri kooperatiflerinin sorunları ele alındı Çanakkale balıkçılık ve su ürünleri kooperatiflerinin sektördeki sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çanakkale balıkçılık ve su ürünleri kooperatiflerinin sektördeki ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi, sektörün çalışmalarıyla ilgili koordinasyon sağlanması, bunlara çözümler üretilmesi, sektörle ilgili kuruluşlar arasında iş birliği ve dayanışmanın artırılması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Aktaş, yeni su ürünleri av sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Devletin bu sektöre yönelik önemli destekleri olduğuna değinen Aktaş, sağlanan bu imkanlarla balıkçılığı daha iyi noktalara getirmek için gerekli çalışmaların birlikte yapılması gerektiğini ifade etti.

Aktaş, kooperatiflerin, balıkçıların sorun ve problemleri ile balıkçı barınaklarındaki problemlerle ilgili görüş ve önerilerin alındığını aktararak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla sorunların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yarbay Ercan Oran, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale Bölge Liman Başkanı Kürşat Biçici, Kıyı Emniyet Müdürü Ogün Çevik, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG. Binbaşı Onur Şen, Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Hasan Uysal, Gökçeada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nuri Yılmaz, Kepez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Özel, Kilitbahir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Talih Zenci, Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Selçuk Yıldız, Merkez 1 Nolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ersan Duman, Gürpınar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fuat Kafadar ve Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Zabun katıldı.