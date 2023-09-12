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        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen "Troya Kültür Yolu Festivali" 3. gününde kültür ve sanat etkinlikleriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:41
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        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen festivallerin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ve Ahmetçe Kadın Kooperatiflerinin birlikte düzenlediği "Ahmetçe Köyü Hesap İşi Sergisi" açıldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya'nın ziyaret ettiği sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Rektör Erenoğlu, serginin Ahmetçe köyünün kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Ahmetçe Köyü Hesap İşi'nin tanıtılması için işbirliği görüşmelerimiz var. ÇOMÜ olarak üretici kadınların ihtiyaç duyduğu noktada elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2017 yılında başlattığı su altı çalışmalarını taçlandıran "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Fotoğraf Sergisi" Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

        İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi de ilgi gördü. Ebru sanatına getirdiği yeniliklerle tanınan Garip Ay, asırlardır geleneksel bir anlayışla sürdürülen ebru sanatını cesur bir yaklaşım ve modern bir perspektifle geleceğe taşıyor.

        Garip Ay'ın ebru sanatına en önemli katkılarından biri, geleneksel teknikleri yenilikçi bir yaklaşımla birleştirerek yaratıcı bir sentez oluşturması.

        Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı Sözler İzler" yoğun ilgi gördü. Sergi, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında 17 Eylül'e kadar Mahal Sanat'ta gezilebilecek.

        Türkiye Kültür Yolları Festivali'nin en çok ilgi gören etkinliği olan konserler üçüncü günde de devam etti.

        Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sahneye çıkan sanatçı Resul Dindar'a dinleyiciler Çanakkale Türküsü'nde eşlik etti.

        Nedime Hanım Konağı bahçesinde sahne alan Troya Ozanları dinleyenlere keyifli anlar yaşatırken, ÇOMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi. Kilitbahir Kalesi'nde ise kanun sanatçısı Ahmet Baran sahne aldı.

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