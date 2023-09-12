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        Çanakkale'de Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:32
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        Çanakkale'de Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korubaşı köyü yakınlarında operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir minibüs içinde 5'i kadın, 6'sı erkek, 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

        Olayda kullanılan minibüs yediemin otoparkına götürülürken, düzensiz göçmenlerin Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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