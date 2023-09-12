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        Çanakkale'de Mahalle Afet Gönüllüleri eğitimlerinin ilk etabını tamamladı

        Çanakkale'de Mahalle Afet Gönülleri (MAG), eğitimlerinin ilk etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:44
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        Çanakkale'de Mahalle Afet Gönüllüleri eğitimlerinin ilk etabını tamamladı
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        Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği işbirliğiyle "Çanakkale Afetlere Hazırlanıyor" projesi kapsamında Mahalle Afet Gönüllülerine eğitim verildi.

        Mahalle Afet Gönüllüsü Temel Eğitim Programı kapsamında, 500 gönüllü "Afet bilinci ve hazırlık", "Temel ilk yardım", "Temel Arama ve Kurtarma" eğitimlerini aldı.

        Mahalle Afet Gönüllüsü olman isteyen vatandaşlar için başvuru süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

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