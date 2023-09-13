"Gallipoli and Dardanelles International" üyeleri Gelibolu'da

Gelibolu Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Gallipoli and Dardanelles International Başkanı John Crowe önderliğindeki heyet, Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı makamında ziyaret etti.

Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş ve dernek üyesi emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün de katıldığı ziyarette konuşan Özacar, "Geçmişte bu topraklarda savaşan ülkeler arasında dostluğu geliştirmek, tüm askerleri anmak ve genç nesilleri eğiterek dünya barışına katkıda bulunmak amacında olan misafirlerimize ziyaretleri ve takdim ettikleri anlamlı hediyeler için teşekkür ediyorum. Barışın tüm dünyada kalıcı olmasını diliyorum." dedi.