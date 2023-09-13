Çanakkale'de çıkan örtü yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyündeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:03
Baharlar köyündeki orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale'de konuşlu 2 helikopter ile Edremit'te konuşlu 2 su atar uçak ve kara ekipleri yangın mahalline sevk edildi.
Orman alanında başlayıp örtü şeklinde ilerleyen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 2 hektar alan zarar gördü.