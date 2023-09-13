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        Çanakkale Valisi Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Biçen'i ziyaret etti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, görevine yeni atanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:59
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        Çanakkale Valisi Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Biçen'i ziyaret etti
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        Vali Aktaş, Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamira Biçen'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Komutanlığa gelişinde Tuğamiral Biçen tarafından karşılanan Vali Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığının ziyaretçi şeref defterini imzaladı.

        Vali Aktaş, Tuğamiral Biçen'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

        Tuğamiral Mustafa Biçen de Vali Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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