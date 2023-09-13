Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
"TCSG-28" botu ile bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak içindeki 47'si Afganistan, 1'i İran uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.