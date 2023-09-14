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        Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nın eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası eylül ayı olağan meclis toplantısı ile 2. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:56
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        Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nın eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Oda hizmet binasındaki konferans salonunda Meclis Başkanı Melih Akyıl'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Biga Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılı Eylül ayı gelir-gider durumu, Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okunarak meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

        Meclis Başkanı Akyıl, toplantıda yaptığı konuşmada, Doğanlar Holding'in Senegal'in başkenti Dakar'da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından açılışı yapılan "BİGA Home" mobilya üretim tesislerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve Doğan ailesini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Belli sektörlerdeki sürekli fiyat artışının talebi öne çektiğini ve önümüzdeki dönemde yavaşlamalar olabileceğini dile getiren Akyıl, finansmana erişimdeki sıkıntılara değindi.

        Akyıl, ekim ayında Biga'ya Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanı ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ı konuşmacı olarak davet edeceklerini söyledi.

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan'ın oturum başkanlığını yaptığı Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda meslek komite başkanları sektörleriyle ilgili yapılan ve yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Başkan Doğan, bu yıl 29 Eylül-01 Ekim tarihlerinde 17. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın düzenleneceğini hatırlattı.

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