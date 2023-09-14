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        Kumkale'de üreticiye sera naylonu dağıtıldı

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kumkale köyünde, "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın" Projesi kapsamında üreticilere sera naylonu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:48
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        Kumkale'de üreticiye sera naylonu dağıtıldı
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        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kumkale köyünde yapılan sera naylonu dağıtımına Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Kumkale Muhtarı Halil Meydan, İl genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

        Programda, 119 üreticiye 63 bin 110 kilogram sera naylonu üreticilere teslim edildi.

        Vali Aktaş da Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın" Projesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin çiftçilere, üreticilere hayırlı olması, bol üretimle bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

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