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        Biga'da oya ve yemek yarışması düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde "El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması ile "Mutfağın Patronları" yemek yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:01
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        Biga'da oya ve yemek yarışması düzenlendi
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        Biga Belediyesi Köşklübağ Düğün Salonu'nda düzenlenen yapılan yemek yarışmasında, 17 kişi yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı. El işi oya yarışmasına katılan 13 kişi ise bir saat içinde en güzel oyayı hazırlamak için ter döktü.

        İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarışmalar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Kurtuluş günlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Milli ve manevi değerlerimize uygun olarak 4 Eylül tarihinden itibaren bir çok farklı yarışmalarla, etkinliklerle tüm Bigalı hemşerilerimizle ilçemizin kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz." dedi.

        Yarışmaların birincilerine yarım altın, ikincilerine çeyrek altın, üçüncülerine gram altın takdim edildi.

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