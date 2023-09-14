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        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde kültür sanat etkinlikleri devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:02
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        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan ana sahnede pop müziğin ünlü sesi Sinan Akçıl yerini aldı.

        Akçıl konser öncesinde, "Memleketimde, babamın doğduğu topraklarda konser vermekten çok gururluyum. Türkiye Kültür Yolu Festivallerini şehirlere festival havası yaşattığı için takdir ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı'mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u bu çabalarından dolayı gönülden kutluyorum. Bu arada diğer sanatçı arkadaşlarım kusura bakmasın ama Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde seyirci rekoru bende. Haftaya da GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Oraya da tüm sevenlerimi bekliyorum." diye konuştu.

        Troya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde gazeteci Coşkun Aral söyleşisi ve Fotomaraton Ödül Töreni gerçekleştirildi.

        Akşam saatlerinde ise Sedat Çılgın ve İlter Cebeci, bağlama ve gitar resitali ile dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Kilitbahir Kalesi'nde Umut Akyürek ile Türk müziği rüzgarı esti. Festival kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yıllardır kapalı gişe oynayan "Profesyonel" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

        Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarında "Anı Dalışı" etkinliği festivalin beşinci gününde de devam etti.

        Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi ilgi gördü.

        Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin "Kanatlı sözler, izler", Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda "Hesap işi", Çanakkale Evi'nde "Devrim Erbil'in renkleri" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        "Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi Çanakkale Kordon'da, "Eskizden piksele dijital sanat" sergisi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da, "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Fotoğraf Sergisi" Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görülebiliyor.

        Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturuluyor. Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda "Troya'dan Masallar", "Cocomelon" gösterileri gerçekleşirken, 17 Burda AVM'de "Bremen Mızıkacıları" adlı çocuk tiyatrosu küçük izleyiciler için sahnelendi.

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