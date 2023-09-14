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        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:05
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        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükanafarta köyü Kireçtepe mevkisinde yaptıkları operasyonda, H.Ö. idaresindeki 63 AGC 090 plakalı minibüste 13'ü kadın, 16'sı erkek, 5'i çocuk Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edilirken minibüs sürücüsü H.Ö. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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