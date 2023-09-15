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        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 00:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:14
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        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" tarafından Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.

        Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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