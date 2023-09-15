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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler Çanakkale'de halkın ziyaretine açılacak

        Çanakkale'nin ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günü kutlama etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler, halkın ziyaretine açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:00
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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler Çanakkale'de halkın ziyaretine açılacak
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        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Karabiga" Bozcaada'nın kurtuluş günü olan 20 Eylül'de Şehir İskelesi'nde, "TCG Tayfun" Gökçeada'nın kurtuluş günü olan 22 Eylül'de Kuzu Limanı'nda, "TCG Kumkale" Lapseki'nin kurtuluş günü olan 25 Eylül'de Şehir İskelesi'nde ziyaret edilebilecek.

        "TCG Kumkale", Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün kutlandığı 27 Eylül'de Çanakkale'deki Şehir İskelesi'nde halkın ziyaretine açık olacak.

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