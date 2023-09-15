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        Ağ makarasına yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyorlar

        DOĞAN ZELOVA - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Gürkan Kul ve Yusuf Özen, bir kumrunun, tekneden attıkları ağı toplamakta kullandıkları makaraya yuva yapması nedeniyle denize açılmıyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:13
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        Ağ makarasına yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyorlar
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        Gelibolu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Gürkan Kul, arkadaşı Yusuf Özen ile denize açılmak için Gelibolu'daki iç limanda bağlı "Şakir Reis" adlı kayığına gitti.

        Son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, denize açılacakları sırada kayığın ön kısmındaki makaranın üstüne bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

        Kumrunun altındaki yumurtaları fark edince yuvayı bozmayan Kul ve Özen, yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi.

        Kumru ile karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen Özen'in, "Gel sen buraya makaranın üstüne yuvayı yap. Ne yapacağız şimdi? 20 gün asker ettin bizi, 20 gün seni bekleyeceğiz denize çıkmak için. Yaktın bizi." şeklindeki sözleri de kameraya yansıdı.

        Yusuf Özen, AA muhabirine, yaklaşık 10 gündür kumrunun yavrularının yumurtadan çıkmasını beklediklerini, av yasağının bitmesine rağmen denize açılmadıklarını söyledi.

        Yeni balık sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamalarına karşı sürpriz bir durumla karşılaştıklarını aktaran Özen, "Kumruyu bekliyoruz. Makaraya yumurtladı, biz de yavrunun çıkmasını bekliyoruz, yuvasını ellemedik. Denize gitmiyoruz. Yavruları çıkardığı zaman kısmetse denize açılacağız." diye konuştu.

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