Çanakkale'deki bir tesisten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir turistik tesisten alkollü içecek çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Giriş: 15.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:19
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kayalar köyündeki bir otelden 31 Ağustos'ta 55 bin lira değerinde alkollü içecek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerinden O.E.K'yi Balıkesir'de yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.