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        Çanakkale'de yaşlı kadını darbedip yağma yapan zanlı kısa sürede yakalandı

        Çanakkale'de yaşlı bir kadını darbederek yağmalayan zanlı, eşkali belirlendikten sonra 20 dakika içinde polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:22
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        Çanakkale'de yaşlı kadını darbedip yağma yapan zanlı kısa sürede yakalandı
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        Çanakkale'de yaşlı bir kadını darbederek yağmalayan zanlı, eşkali belirlendikten sonra 20 dakika içinde polis ekiplerince yakalandı.

        Barbaros Mahallesi Büklüm Sokak'ta oturan 83 yaşındaki Servet Ö, elindeki bastonuyla oturduğu binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından darbedildi. Zanlı, yaşlı kadının çantasındaki cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldı.

        Yaralanan Servet Ö, evine girerek, durumu torunlarına telefonla haber verdi. Daha sonra eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Servet Ö, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarından eşkali tespit edilen şüpheli Sergen B. (30), 20 dakika sonra olay yerinden 5 kilometre uzaklıktaki İskele Meydanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

        Polis ekipleri zanlının üzerinde yaptıkları aramada, Servet Ö'ye ait cep telefonu ile daha önce kayıp ihbarı verilen bir polise ait kimliği buldu.

        Gözaltına alınan, benzer suçlardan farklı illerde çok sayıda suç kaydı bulunan Sergen B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada zanlının, yaşlı kadını takip ettiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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