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        Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:42
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        Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi tarafından Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        MORAD-7'nin denizde lastik bot içinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-913" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalananların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

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