Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi tarafından Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

MORAD-7'nin denizde lastik bot içinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-913" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalananların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.