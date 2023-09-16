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        Bayramiç Hayvancılık ve Tarım Panayırı başladı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hayvancılık ve Tarım Panayırı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:58
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        Bayramiç Hayvancılık ve Tarım Panayırı başladı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hayvancılık ve Tarım Panayırı başladı.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayramiç Belediyesi, Bayramiç Ziraat Odası, Bayramiç Süt Birliği, Bayramiç Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası katkılarıyla gerçekleştirilen Bayramiç Hayvancılık ve Tarım Panayırı, Bayramiç Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlendi.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, açılışta yaptığı konuşmada, panayırın farklı kurumların bir araya gelip düzenledikleri bir etkinlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu işlerin ne kadar çok paydaşı varsa, o kadar keyifli, o kadar güzel oluyor. Hele hele Bayramiç gibi birçok üründe en iyisi olan bir ilçede böyle bir organizasyonun yapılması daha da kıymetli. Adı Türkiye'nin her yerinde bilinen bir Bayramiç Beyazı var. Zeytinyağının, koyunun, keçinin merkezi burası. Meyve, sebze, bağ tamamı burada var. Bu, doğru zamanda, doğru yerde, doğru paydaşlarla yapılmış bir iş. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da panayırın devlet kurumları ve belediye işbirliğiyle çok güzel organizasyon olduğunu söyledi.

        Bayramiç'in son zamanlarda Türkiye genelinde de isminin daha çok anılmaya başladığını ifade eden Uz, "Bunda da Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un çok büyük faktörü var. Bayramiç Ziraat Odamızın, başkanlarımızın gayretleriyle nektarininden helvaya kadar Bayramiç, Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda" dedi.

        Bayramiç Belediye Başkanı Uygun ise tarım ve hayvancılığın Bayramiç için önemine değindi.

        Çanakkale'de "tarım ve hayvancılık" denildiğinde Bayramiç'in yerinin ayrı olduğunun bilindiğini belirten Uygun, "İlçemiz 'tarım ürünleri' dendiğinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Coğrafi tescilli ürünlerimiz, helvamız, elmamız, nektarinimiz, zeytinyağımız ve birçok ürünümüz tadıyla fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da üç yıl önce bir proje başlattıklarını ve mevcut tohumların sayısını arttırmak yerine kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu projeyi üç yıldır uyguladıklarını anlatan Karadağ, "İnşallah 2024 yılında da uygulamayı sürdüreceğiz. Üreticilerin süt sağımını kolaylaştırmak için 100 sağım makinesi verdik. Yine yem bitkisi tohumu dağıttık." diye konuştu.

        Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen de ilçede meyvecilikten sebzeciliğe, kuru tarıma kadar her türlü tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        Oda olarak kendilerine düşen görevin, çiftçileri bilinçlendirmek olduğunu anlatan Şen, "Teknolojilerden haberdar etmek ve çiftçilerimizin sorunları çözmek bizim görevizdir." dedi.

        Katılımcılar konuşmaların ardından panayırda tarım aletleri, ilaç, Bayramiç helvası ve küçükbaş hayvanlarla ilgili stantları gezerek bilgi aldı.

        Açılışına, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz ve davetlilerinde katıldığı panayır, yarın sona erecek.

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