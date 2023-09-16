Biga'da 24 çiftçiye yüzde 75'i hibe sera naylonu verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "Seralar Kaplansın Üretim Şahlansın" adlı projesi kapsamında 24 çiftçiye yüzde 75'i hibe sera naylonu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, ilçedeki kapalı pazar yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin il genelinde uygulandığını söyledi.

Çanakkale'de 1000 dekarın üzerinde sera alanının bulunduğunu aktaran Karadağ, şöyle konuştu:

"Seraların bir kısmı bozulmuş, naylonlar yıpranmış. Üreticimizin istediği durumda değil. Bakanımız özellikle metropol şehirlerinin beslenmesinde her türlü meyve ve sebzenin Antalya ve Adana gibi illerden getirilmesinin ciddi maliyet getirdiğini söyledi. Bizlerden bir proje üretmemizi istediler. Biz de seraların naylonlarının değiştirilerek bir an önce üretime kazandırılması amacıyla bir proje hazırladık. Projemize, İstanbul'un etrafındaki 11 ili de dahil ettiler. Birinci etap için il genelinde 119 üreticimize 150 dekarlık naylon kaplaması yapılacak. İkinci etap da olacak. İnşallah bir o kadar daha destekleme gelir. Biz üretimi seraya alırsak bir çok olumsuz koşuldan ürününüzü korumuş oluruz. Yağmur, sıcak gibi su olmadığı zaman büyük risk. Rüzgarda ilaç atmamız gerekiyorsa büyük risk. Ürünümüzü seranın içine çekebilirsek kaliteli üretim yapmış oluruz. Bu proje bizim için çok önemli."

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu da Biga'da 90-100 dekar alanda seracılık faaliyetinin yapıldığını, bunu yeterli bulmadıklarını belirtti.

Geçen sene başladıkları bitkisel sera OSB'sinin hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatan Dolu, "Şu anda Bakanlığımızın önünde. Bu proje hayata geçtiğinde 1010 dekar sera OSB'miz hazır olacak. Bunun tarımla iştigal eden çiftçilerimize çok ciddi katkısı olacak." dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan ve diğer ilgililer ile üreticilerin katıldığı törende Biga'daki 24 çiftçiye yüzde 75'i hibe olarak sera naylonu teslim edildi.