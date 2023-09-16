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        Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen ile 3 Türk vatandaşı yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:19
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        Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen ile 3 Türk vatandaşı yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Kuşkaya Burnu mevkisinde yaptıkları operasyonda Afganistan uyruklu 18'i erkek, 16'sı kadın, 33'ü çocuk düzensiz göçmen ile 1'i erkek 2'si çocuk 3 Türk vatandaşını yakaladı.

        Jandarma ekipleri operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Türk vatandaşları arama kaydı olmadığı için serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

        Olay yerinde, bir bot motoru ve bir şişme deniz botu ele geçirildi.

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